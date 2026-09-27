Hathras News: सवा दो करोड़ की हेरोइन के साथ चार गिरफ्तार

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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर को सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने बिजलीघर नगला जलाल पुल के नीचे कासगंज की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान चार संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें मादक पदार्थ बरामद होने का दावा किया गया। विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों की पहचान मथुरा जिले के वृंदावन निवासी सुदाराम उर्फ पुष्पेंद्र, मोनू कुशवाहा, लखीमपुर खीरी निवासी अमित कुमार शुक्ला उर्फ बालकदास और मथुरा के जमुनापार निवासी प्रीतम सिंह के रूप में की है। कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/29/60 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मादक पदार्थों की आपूर्ति और नेटवर्क के संबंध में जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर को सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने बिजलीघर नगला जलाल पुल के नीचे कासगंज की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान चार संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें मादक पदार्थ बरामद होने का दावा किया गया।पुलिस ने आरोपियों की पहचान मथुरा जिले के वृंदावन निवासी सुदाराम उर्फ पुष्पेंद्र, मोनू कुशवाहा, लखीमपुर खीरी निवासी अमित कुमार शुक्ला उर्फ बालकदास और मथुरा के जमुनापार निवासी प्रीतम सिंह के रूप में की है। कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/29/60 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मादक पदार्थों की आपूर्ति और नेटवर्क के संबंध में जांच कर रही है।

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कोतवाली पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा जोन की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक किलो 240 ग्राम हेरोइन और 98 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब सवा दो करोड़ रुपये है। टीम ने आरोपियों के पास से 2,910 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।