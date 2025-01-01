Hathras News: दिवाली पर उल्लू का शिकार रोकेगा वन विभाग

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पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उल्लू के देवी लक्ष्मी के वाहन के रूप में समृद्धि एवं सौभाग्य सूचक होने या पूजित होने और तांत्रिक क्रियाओं के उपयोग में लाए जाने की परंपरा रही है। सामान्य तौर पर दिवाली के दौरान इनके शिकार व व्यापार की घटनाएं सामने आती हैं।इस कारण हर साल उल्लू के शिकार व व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए वन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। इंटर नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन ने जोखिम प्रजाति के रूप में उल्लू को चिह्नित किया है। इस साल भी वन विभाग ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था के चलते अलर्ट जारी किया है।वन अधिकारियों ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि दिवाली पर उल्लू के शिकार व व्यापार की घटना पर विशेष निगाह रखी जाए। प्रभागीय वनाधिकारी राकेशचंद्र यादव ने बताया कि सुसायत कलां स्थित वन क्षेत्र व अन्य जगहों पर उल्लूओं के शिकार की रोकथाम के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें विशेष तौर पर रात के समय गश्त करने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उल्लू के शिकार की छोटी सूचना को भी गंभीरता से लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।सासनी के सुसायत कलां पर विशेष फोकससासनी के सुसायत कलां स्थित नगर वन में अधिक संख्या में उल्लू मौजूद हैं। ये इलाका उल्लू के शिकारियों की सक्रियता के लिए जाना गया है। ऐसे में इस क्षेत्र में वन विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अन्य जगहों पर भी वन विभाग के अधिकारियों ने कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।