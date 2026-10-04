Hathras News: वादों से तंग ग्रामीण बोले- पहले सड़क फिर वोट

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ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर सड़क निर्माण की मांग उठाई। उनका कहना है कि बारिश में रास्ता कीचड़ में बदल जाता है। इससे स्कूली बच्चों और राहगीरों को परेशानी होती है। कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में बड़े नेता और अधिकारी आते रहे हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ।ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आगामी चुनावों में वोटों का बहिष्कार करेंगे। उनका नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। पहले सड़क बननी चाहिए। उन्होंने जल्द जिलाधिकारी से मुलाकात करने की बात कही। कार्रवाई न होने पर कलेक्ट्रेट में धरना देने की चेतावनी दी। बीडीओ पंचायत नरेंद्र कुमार का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। इस तरह का कोई भी शिकायत पत्र नहीं मिला है।प्रदर्शन में रामनिवास शर्मा, ओमप्रकाश, देवेंद्र पचौरी, लाखन सिंह, प्रवीण, सुख सागर, जितेंद्र, सतीश और सुभाष आदि मौजूद रहे। संवाद