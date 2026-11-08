हाथरस: चौकी प्रभारी ने पेश की सामजिक सरोकार की मिसाल, दिवाली पर बांटी खुशियां

दिवाली के पावन पर्व पर हाथरस जंक्शन क्षेत्र के लाडपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक भारत भूषण झा ने सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की। उन्होंने क्षेत्र के चौकीदारों और स्थानीय जरूरतमंद लोगों के बीच खुशियां बांटीं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चौकी प्रभारी झा ने कंबल, मिठाई और पटाखों का वितरण किया। उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर सभी को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस दौरान भारत भूषण झा ने दिवाली के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह खुशियों, आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है।झा ने इसे सौहार्द का पर्व बताया। उनके अनुसार, त्योहार की असली खुशी तभी है जब हम समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर खुशियां बांटें। उन्होंने जोर दिया कि जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सच्ची खुशी है।भारत भूषण झा की इस पहल से चौकीदारों और क्षेत्रीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने कंबल, मिठाई और पटाखे पाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने चौकी प्रभारी के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की। इस कदम को सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।