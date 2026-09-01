Hathras News: गोशाला में शराब पीते मिला कर्मचारी, सेवा समाप्ति की संस्तुति

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स्थानीय लोगों का आरोप है कि गोशाला में कई दिनों से गलत गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। दोपहर को कुछ लोग एकत्रित होकर गोशाला में पहुंच गए। आरोप है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी शराब के नशे में मिले। वहां शराब के टेट्रा पैक, पानी की थैलियां व गिलास मिले। युवकों ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी।देखते ही देखते गोशाला पर भीड़ जमा हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन तुरंत हरकत में आया। अधिशासी अधिकारी ने संबंधित आउटसोर्सिंग फर्म को पत्र लिखकर गो श्रमिक अवधेश उपाध्याय की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की संस्तुति की है। साथ ही फर्म को आरोपी कर्मचारी की जगह नए गो श्रमिक की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं।गोशाला जैसे पवित्र और जिम्मेदार कार्यस्थल पर इस तरह की अनुशासनहीनता और अनैतिक गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी यदि कोई कर्मचारी लापरवाही या नियम विरुद्ध कार्य करता पाया गया तो उस पर भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित फर्म को गोशाला में जल्द नई भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।-रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद हाथरसशिकायत पर गोशाला का प्रभार भी बदलागोशाला में कर्मचारी के शराब पीने के मामले में ईओ नगर पालिका ने प्रभारी नजूल निरीक्षक यशुराज शर्मा से गोशाला का प्रभार हटा दिया है। उनकी जगह कर अधीक्षक रामकिशोर वर्मा को गोशाला का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। ईओ ने उन्हें संरक्षित गोवंश की देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्य में लापरवाही के कारण पर्यवेक्षक/आउटसोर्सिंग अमित कुमार शर्मा को भी तत्काल प्रभाव से पालिका सेवा से हटा दिया गया है। उन्हें समस्त अभिलेख कर अधीक्षक को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद