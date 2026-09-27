Hathras News: मुरब्बा फैक्टरी के गंदे पानी से हंगामा, 20 हजार लोग प्रभावित

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शुक्रवार रात नाली में गंदा पानी डालने से तेज बदबू फैली। इससे परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सुबह फैक्टरी पर पहुंचकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्टरी से निकलने वाला गंदा पानी नाली में बहने के साथ खाली प्लॉटों में भी डाला जा रहा है। इससे लंबे समय से गंदगी और दुर्गंध की समस्या बनी हुई है। लोगों को फैक्टरी के गंदे पानी से आसपास के जलस्तर के दूषित होने की भी आशंका है। क्षेत्र की करीब 20 हजार की आबादी इससे प्रभावित होने की बात कही जा रही है।लोगों के मुताबिक, समस्या को लेकर पहले भी फैक्टरी संचालक से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। लोगों ने गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। हंगामा करने वालों में गोपी पंडित, राधे सिंह, सुशील पाठक, मनीष, छोटू, किशन कुमार, नरेंद्र सिंह और विष्णु सिंह शामिल रहे।स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मामले की जांच कर उचित निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि फैक्टरी पर कार्रवाई जारी है। मुख्यालय को कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो फिर से कार्रवाई कराई जाएगी।