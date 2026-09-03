हाथरस: दाऊजी मेला शुरू होने में 12 दिन शेष, धीमी गति से हो रहीं तैयारियां, मंदिर में सबमर्सिबल पंप पड़ी खराब

विज्ञापन

मेला सिर पर होने के बावजूद मंदिर में अब तक रंगाई-पुताई का कार्य भी प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त बनी हुई है। मंदिर परिसर में स्थापित सबमर्सिबल पंप लंबे समय से खराब पड़ी है, जबकि बाहरी क्षेत्र में लगी दूसरी सबमर्सिबल भी बार-बार तकनीकी खराबी के कारण जवाब दे रही हैं।आमजन और श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई प्याऊ की टोंटियों में लीकेज होने से पानी की टंकी बार-बार खाली हो जाती हैं, जिससे मंदिर आने वाले लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। तैयारियों में हो रही इस लापरवाही से मंदिर के पुजारियों और स्थानीय नागरिकों में रोष है। उन्हें डर सता रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी अंतिम समय में आनन-फानन में काम कराकर केवल खानापूर्ति और इतिश्री कर दी जाएगी, जिससे मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बदहाली से जूझना पड़ेगा।