राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय: 14 हजार फेल विद्यार्थी देंगे विशेष बैक परीक्षा, ओएमआर शीट पर होगा पेपर

राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में 2025-26 के स्नातक के पांचवें, छठवें और परास्नातक के तीसरे व चौथे सेमेस्टर में फेल 14 हजार विद्यार्थी विशेष बैक परीक्षा देंगे। इसे लेकर परीक्षा समिति की बैठक में मुहर लगी है। इससे एक या एक से अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपना परीक्षा परिणाम सुधारने का अवसर मिलेगा।

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विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र कुमार ने बताया कि अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के 14 हजार विद्यार्थी हैं, जो अलग-अलग सेमेस्टर में फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष बैक परीक्षा का अवसर स्नातक के पांचवें व छठवें और परास्नातक के तीसरे व चौथे सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगा, जो एक अथवा एक से अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण रहे हैं।उन्होंने कहा कि विशेष बैक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों और महाविद्यालयों को निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। एमआईएस जनरेट करने की अंतिम तिथि आठ सितंबर, जनरेट किए गए एमआईएस का पूर्ण परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि नौ सितंबर और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 सितंबर निर्धारित की गई है। परीक्षा फॉर्म संबंधित महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन के माध्यम से भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित महाविद्यालयों एवं परीक्षार्थियों से निर्धारित तिथियों के भीतर परीक्षा संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी गगन प्रताप सिंह ने बताया स्पेशल बैक परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्न प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं ओएमआर शीट पर होंगी।