हाथरस: फर्जी दस्तावेजों के जरिये जमीन हड़पने का आरोप, 10 साल पुराने मामले में रिपोर्ट दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

फर्जी वोटर कार्ड, स्थानांतरण प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र तैयार कर जमीन हड़पने के आरोप का मामला सामने आया है। गांव सोखना की महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद चार लोगों के खिलाफ कोतवाली हाथरस गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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गांव सोखना की मिथलेश शर्मा का आरोप है कि मृतक घूरेलाल के नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसके बेटे के रूप में उज्जैन के रहने वाले मुन्नालाल ने फर्जी पहचान दर्शाई और जमीन का बैनामा करा लिया गया। मुन्नालाल के अलावा गांव सोखना के ही हीरा सिंह, मुकेश कुमार व नेहरू कॉलोनी के चंद्रप्रकाश छावड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।आरोप है कि मुन्नालाल के नाम से सीर सोखना के पते पर फर्जी निवास प्रमाणपत्र और टीसी भी बनवाई गई। शिकायत में कहा गया है कि इन दस्तावेजों के आधार पर 2 मई 2014 को मुन्नालाल का नाम भू-अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया और अगले ही दिन जमीन का बैनामा उसकी पत्नी भगवान देवी के नाम कर दिया गया। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।