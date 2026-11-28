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कॉलोनी मालिक सतीश चंद्र गुप्ता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने चोरों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। जानकारी के अनुसार, शिव धाम कॉलोनी के पास नई कॉलोनी में विद्युत लाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए बृहस्पतिवार को ढाई-ढाई सौ केवीए के दो ट्रांसफॉर्मर लगाए गए थे। इनकी रखवाली के लिए सतीश चंद्र गुप्ता ने कस्बे के टीचर कॉलोनी निवासी नत्थू सिंह को चौकीदार रखा था।नत्थू सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे करीब 12 लोग वहां पहुंचे। इनमें से दो चोरों ने उन्हें झोपड़ी में बंधक बना लिया। गले में पड़े मफलर से हाथ बांध दिए और मेरे पास बैठे रहे। शेष करीब दस लोग ट्रांसफॉर्मर से चोरी करते रहे। ट्रांसफॉर्मरों के अंदर लगा कॉपर और तेल निकालकर ले गए। करीब तीन तीन घंटे बाद चोरी के चले गए। सुबह करीब आठ बजे लाइनमैन के मौके पर पहुंचने के बाद चोरी की जानकारी हुई। थाना प्रभारी ललित कुमार शर्मा ने बताया कि चोरी की तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा।