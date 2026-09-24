Hathras News: जनसुनवाई में अभद्र व्यवहार पर जिपं सदस्य पर रिपोर्ट दर्ज

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प्राथमिकी में कहा गया है कि शासकीय कार्य के निर्वहन के दौरान जिपं सदस्य का आचरण गंभीर रूप से आपत्तिजनक व अनुशासनहीन है। उनके कृत्य से न केवल शासकीय गरिमा प्रभावित हुई, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करने तथा उन पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया गया।जिला पंचायत सदस्य ईशान चौधरी ने बताया कि वह तो किसानों की समस्या को लेकर जनसुनवाई में गए थे और एसडीएम को किसानों की समस्या से ही अवगत कराया था। उन्होंने न तो कोई अभद्र व्यवहार किया और न ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। विधायक गुड्डू चौधरी ने बताया कि ईशान उनकी पार्टी से जुड़े हैं। वह किसान की वाजिब समस्या को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। कोई जनप्रतिनिधि यदि किसानों की आवाज उठाता है, तो वह गलत नहीं है।