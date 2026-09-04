Hathras News: चार्ज न मिलने पर बीएसए कार्यालय के लिपिक की तबीयत बिगड़ी

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बीएसए कार्यालय में तैनात बाबू अमरनाथ का 29 मई 2026 को मथुरा ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्ष 2024 में बाबू के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिस पर तीन सदस्यीय समिति ने जांच भी की थी। तब मामला शांत हो गया था, लेकिन उसी को आधार बनाते हुए शिकायतकर्ता ने फिर से शासन में शिकायत की। इसके बाद शासन स्तर से लंब समय से कार्यालय में जमे अमरनाथ को हटा दिया गया था।शासनादेश के खिलाफ अमरनाथ हाईकोर्ट गए तथा प्रकरण में स्टे ले आए। अमरनाथ के अनुसार उन्हें 18 अगस्त को स्टे मिला था, जब वे चार्ज लेने पहुंचे तो आदेश में हाथरस की जगह जिला भदोई से मथुरा ट्रांसफर लिख गया था। इसलिए बीएसए ने चार्ज नहीं दिया। वे इस त्रुटि को सही कराने के बाद बृहस्पतिवार को चार्ज लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें चार्ज नहीं दिया गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने कहासुनी की, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई।कोर्ट के आदेश पर कुछ दिन पहले चार्ज लेने गया था, लेकिन एक त्रुटि के कारण के कारण चार्ज नहीं दिया गया। त्रुटि सही कराकर जब बृहस्पतिवार को चार्ज लेने पहुंचा तो प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चार्ज नहीं लेने दिया। वहां शिकायतकर्ता के पति भी मौजूद थे। कई दिनों से नौकरी पर न होने के कारण मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। इसलिए आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद स्वास्थ्य में सुधार आया।अमरनाथ, लिपिक, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयजिस समय लिपिक कार्यालय पहुंंचे थे मैं मौजूद नहीं था। उस समय डॉयट में था। वहां जानकारी मिली कि लिपिक का बीपी बढ़ने से तबीयत खराब हो गई है। वे अब स्वस्थ हैं।गिर्राज सिंह, प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी