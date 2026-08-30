Hathras News: रक्षाबंधन पर मामा के घर आए बालक की हादसे में मौत

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पुलिस के अनुसार हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखूपुर अजीत निवासी दुष्यंत अपनी मां संतोषी देवी के साथ रक्षाबंधन पर गांव नगला नया स्थित अपने मामा अजीत के घर आया था। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे वह कचौरा के बाजार में पुराने केनरा बैंक भवन के पास नाई की दुकान से गली के रास्ते बाजार की ओर दौड़कर आ रहा था।इस दौरान तेज रफ्तार ऑटो ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ऑटो छोड़कर भाग गया। दुष्यंत की मां संतोषी का रो-रोकर बुरा हाल था। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद