Hathras News: बच्ची को गला रेतकर मारने का प्रयास, खेत में मिली

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परिजनों ने आसपास बच्ची को तलाशा। शोर सुनकर पड़ोसी भी जाग गए। करीब दो बजे पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली हाथरस गेट पुलिस ने भी बच्ची की तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। बच्ची के कपड़े सुंघाने के बाद पुलिस डॉग ने आसपास छानबीन शुरू की। घर से करीब 150 मीटर दूर बच्ची खेत में पड़ी मिली।बच्ची के गले पर गहरा व लंबा घाव था, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने गला रेता है। पुलिस व परिजन सुबह पांच बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां हालत गंभीर प्रतीत होने पर उसे आगरा रेफर किया गया। पिता प्रवेेंद्र ने बताया कि बच्ची अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।करीबी पर घटना का शकपिता प्रवेंद्र ने अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। परिवार के अन्य सदस्य भी असमंजस में हैं। परिजन अभी बच्ची का उपचार कराने में जुटे हैं। इस कारण शाम तक पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी। घटना के पीछे किसी करीबी के हाथ होने का शक जाहिर किया जा रहा है।पति-पत्नी में चल रहा विवादपुलिस की छानबीन व प्रवेंद्र से हुई बातचीत में पति-पत्नी के बीच विवाद की बात भी सामने आ रही है। प्रवेंद्र की ददो साल पहले ही गांव की ही गायत्री से शादी हुई। बच्ची होने के बाद पति-पत्नी में मनमुटाव हो गया। पिछले छह महीने से गायत्री अलग रह रही है और बच्ची प्रवेंद्र के पास है। पुलिस घटना को इस विवाद से भी जोड़कर देख रही है।बच्ची सकुशल है। उसके गले पर चोट बताई जा रही है। यह चोट किस तरह लगी और बच्ची झाड़ियों तक कैसे पहुंची, इसकी जांच कराई जा रही है। परिवार की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है।-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी