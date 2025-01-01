Hathras News: मंडी में धान की आवक घटी, कीमतों में आया उछाल

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आवक कम होने और सूखे धान की आमद बढ़ने से किसानों को पिछले सप्ताह के मुकाबले अब काफी बेहतर भाव मिल रहे हैं। किसान भूपेंद्र ने बताया कि हाथ से कटा धान के भाव बढ़कर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। कंबाइन से कटा धान की कीमत बढ़कर 4,350 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।पिछले सप्ताह की स्थिति और गिरावटपिछले सप्ताह मंडी में धान की आवक बढ़कर 51 हजार क्विंटल प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। उस दौरान अधिक आवक के चलते धान के भाव में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसमें हाथ से कटे धान का भाव 4,300 रुपये से घटकर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल और कंबाइन से कटे धान की कीमत 4,000 रुपये से गिरकर 3,700 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गई थी। आढ़तिया कुलदीप कुमार ने बताया कि अब मौसम साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण खेतों में धान सूखने लगा है, जिससे मंडी में सूखे धान की आवक होने लगी है। मंडी सचिव अनिल कुमार ने बताया है कि मौसम साफ होने और धूप निकलने से मंडी में सूखे धान की आवक बढ़ी है, जिसके चलते धान की कीमतों में तेजी आई है। सीजन के दौरान अब तक नौ लाख 55 हजार क्विंटल धान की आवक हुई है।