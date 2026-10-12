Hathras News: मां के मंदिर तक दर्द भरा सफर, तकलीफ बढ़ाएंगी जर्जर सड़कें

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केस-1बौहरे वाली देवी के रास्ते में बिखरे कंकड़-पत्थरमुरसान गेट स्थित प्रसिद्ध बौहरे वाली देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को जर्जर सड़क से गुजरना पड़ेगा। सीसी रोड जगह-जगह से उखड़ चुकी है और कंकड़-पत्थर सड़क पर फैल गए हैं। इस मार्ग से रोजाना 20 हजार से अधिक लोगों की आवाजाही होती है। खास बात यह है कि प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के वाहन भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़क की बदहाली दूर नहीं हो सकी है।केस-2चामुंडा देवी मंदिर के रास्ते पर जलभरावजलेसर रोड स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर की ओर तरफरा रोड की हालत भी खराब है। सड़क में गड्ढे हैं और नाली का पानी भरने से जलभराव की स्थिति बनी रहती है। आवास-विकास कॉलोनी, तरफरा रोड और छोटा अहियापुर की ओर से आने वाले करीब 10 हजार श्रद्धालुओं को इस रास्ते से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।केस-3रमनपुर में नाली का पानी बनेगा परेशानीरमनपुर स्थित प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर तक के रास्ते पर नाली का पानी भर जाता है। इससे श्रद्धालुओं को गंदे पानी और कीचड़ के बीच से निकलना पड़ता है। नवरात्र में यहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मंदिर से नवरात्र शुरू होने पर शोभायात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में रास्ते की बदहाली आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।केस-4कीचड़ में डूबा हाथरसी देवी मंदिर का रास्ताप्रसिद्ध हाथरसी देवी मंदिर के मार्ग पर भी जलभराव और कीचड़ की समस्या है। ऊंटगाड़ी मोहल्ला, वाटर वर्क्स, नगला चौबे, कोठी बेलनशाह, ढकपुरा और कल्याणगढ़ी सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 20 हजार श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है। नवरात्र में भक्तों की संख्या बढ़ने पर इस रास्ते से गुजरना और मुश्किल हो सकता है।इस माह मंजूर हो सकता है प्रस्तावनगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि शहर में सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। मुरसान गेट रोड को गौरव पथ के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस माह मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। त्योहार को देखते हुए अन्य मार्गों को भी दुरुस्त कराया जाएगा।