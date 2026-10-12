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सासनी सड़क हादसा: बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल की बस-ट्रक भिड़ंत, 15 घायल; चालक-परिचालक गंभीर

Mon, 12 Oct 2026 10:15 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 12 Oct 2026 10:15 AM IST
सार

भिड़ंत में बस के परखच्चे उड़े, ट्रक का डीजल टैंक फटा पर आग नहीं लगी, बड़ा हादसा टला। राहगीरों ने चालक-परिचालक को निकाला, एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिर अलीगढ़ निजी अस्पताल भेजा। 

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Sasni Road Accident BLS School Bus Truck Collision
स्कूल बस-ट्रक की भिड़ंत - फोटो : संवाद

विस्तार
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सासनी में सोमवार की सुबह अलीगढ़ से हाथरस जा रही एक स्कूली बस की बंद बॉडी के ट्रक से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। यह दुर्घटना समामई पेट्रोल पंप के निकट हुई, जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। बस में सवार स्टाफ और स्कूली बच्चों में चीख-पुकार मच गई।

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बी एल एस इंटरनेशनल स्कूल हाथरस की यह बस अलीगढ़ से हाथरस जा रही थी। बस में 34 वर्षीय अतुल कुमार शर्मा चालक और 26 वर्षीय समीर परिचालक मौजूद थे। इसमें करीब 25 लोगों का स्टाफ और तीन छात्र सवार थे। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और ट्रक का डीजल टैंक फट गया। गनीमत रही कि डीजल टैंक में आग नहीं लगी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। 
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राहगीरों ने बस में फंसे चालक और परिचालक को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बाद में उन्हें अलीगढ़ के निजी अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक, फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। हाइड्रा की मदद से स्कूली बस को हाईवे से हटाया गया, जिससे यातायात सामान्य हो सका।

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दुर्घटना का विवरण
सोमवार सुबह अलीगढ़ से आ रही स्कूली बस की हाथरस की तरफ से आ रहे ट्रक से टक्कर हुई। यह हादसा समामई पेट्रोल पंप के पास हुआ, जिससे हाईवे पर लंबी कतारें लग गईं। भिड़ंत के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हाइड्रा से बस को हटाए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

भीषण टक्कर और बचाव कार्य
टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूली बस के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का डीजल टैंक भी फट गया, जिससे बड़े खतरे की आशंका थी। सौभाग्य से डीजल टैंक में आग नहीं लगी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राहगीरों ने बस के चालक अतुल कुमार शर्मा और परिचालक समीर को बाहर निकाला। सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बाद में उन्हें बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायलों की सूची
इस सड़क दुर्घटना में कुल करीब 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों में बस चालक अतुल कुमार शर्मा और परिचालक समीर शामिल हैं। अन्य घायलों में मोक्षा, शिव सक्सेना, पूजा और भाग्य रेखा हैं। दीप्ति, डिंपल शर्मा, खुशबू गौतम, सेवी रस्तोगी और मानसी भी घायल हुए हैं। मानसी अलीगढ़ की निवासी बताई गई हैं। बस चालक अतुल कुमार शर्मा प परिचालक समीर की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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