फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Girl dies of electrocution

Hathras News: करंट लगने से बालिका की मौत

Mon, 12 Oct 2026 02:49 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Mon, 12 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Girl dies of electrocution
गांव शेखूपुर में शनिवार की रात बिजली का करंट लगने 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। गांव निवासी बिजेंद्र सिंह की बेटी मान्या कक्षा छह में पढ़ती थी और दो बहनों में बड़ी थी।
विज्ञापन

परिजन ने बताया कि शनिवार की रात को मान्या घर में दीवार पर लटकी चाबी उतार रही थी। वहीं पास में टीवी से निकल रहे बिजली के तार से उसका पैर छू गया। इस पर उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वह उछलकर दीवार से जा टकराई। इससे सिर पर गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गई। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच कर मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

बालिका की मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था। उसकी मौत से गांव में शोक की लहर रही। उधर, कोतवाल सुरेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में करंट से मौत की कोई सूचना नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed