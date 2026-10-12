Hathras News: करंट लगने से बालिका की मौत

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परिजन ने बताया कि शनिवार की रात को मान्या घर में दीवार पर लटकी चाबी उतार रही थी। वहीं पास में टीवी से निकल रहे बिजली के तार से उसका पैर छू गया। इस पर उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वह उछलकर दीवार से जा टकराई। इससे सिर पर गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गई। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच कर मृत घोषित कर दिया।बालिका की मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था। उसकी मौत से गांव में शोक की लहर रही। उधर, कोतवाल सुरेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में करंट से मौत की कोई सूचना नहीं है।