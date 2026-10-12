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Hathras News: आज खास

Mon, 12 Oct 2026 01:49 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Mon, 12 Oct 2026 01:49 AM IST
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Special Today
नगर पालिका के गेट की तस्वीर। - फोटो : Archive
- स्पोर्ट्स स्टेडियम : प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक वर्ग एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दोपहर 2 बजे।
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- सासनी : तहसील सभागार में जन सुनवाई दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सहपऊ : स्टेट बैंक के पास नेत्र जांच शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।
- पुरदिनगर : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला में ताड़का व मारीच वध, महर्षि विश्वामित्र आगमन लीला का मंचन रात 8 बजे।
- अकबरपुर : निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में भरत मिलाप लीला मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का आयोजन सुबह 8 बजे।
- सासनी : कंकाली मंदिर पर विशेष पूजा व मेले का आयोजन सुबह 7 बजे।
- सादाबाद : श्री अग्रवाल सभा के बैनर तले महाराजा अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में महिला सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सादाबाद : श्री अग्रवाल सभा के तत्वावधान में महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।
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