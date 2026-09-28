Hathras News: करील से नंदा की गढ़ी तक 1.53 करोड़ से बनेगी सड़क

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शासन ने लोक निर्माण विभाग को परियोजना की पहली किश्त के रूप में लगभग 52 लाख रुपये की धनराशि भी हस्तांतरित कर दी है। उल्लेखनीय है कि यह संपर्क मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। मार्ग पर डामर पूरी तरह उखड़ चुकी है और जगह-जगह गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दोपहिया व चारपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।बारिश के दिनों में जलभराव और कीचड़ के चलते ग्रामीणों, किसानों और मथुरा की ओर जाने वाले दैनिक यात्रियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोग काफी समय से जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से इस मार्ग पर सड़क के निर्माण की मांग उठा रहे थे। करील से नंदा की गढ़ी तक यह डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा हाथरस और मथुरा जनपद की सीमा को जोड़ने वाला प्रमुख ग्रामीण रूट है।इसके बन जाने से न केवल नंदा की गढ़ी और करील के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि सादाबाद क्षेत्र से मथुरा सीमावर्ती गांवों में आने-जाने वाले किसानों, दूध उत्पादकों और व्यापारियों का आवागमन भी पूरी तरह सुगम व सुरक्षित हो जाएगा। अधिशासी अभियंता संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि पहली किश्त के रूप में 52 लाख रुपये प्राप्त होने के बाद ई-टेंडर की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल्द ही सक्षम कार्यदायी संस्था का चयन कर मौके पर गिट्टी डालने और आधुनिक तकनीक से डामरीकरण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कराया जाएगा।