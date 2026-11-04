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Hathras News: शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग

Wed, 04 Nov 2026 01:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:02 AM IST
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A massive fire broke out in a house due to a short circuit
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : ARchive
सादाबाद। गांव मढ़नई में सुरेश बघेल के मकान में सोमवार रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया।
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आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर गांव में अफरातफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान मालिक के मुताबिक हादसे में करीब दो लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।
शुरुआत में परिवार के लोगों को आग की गंभीरता का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें इतनी तेज थीं कि परिवार के सदस्यों को घर में रखा सामान बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला।
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कमरों में रखा फर्नीचर, घरेलू सामान और अन्य कीमती वस्तुएं धू-धूकर जलने लगीं। ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल टीम ने काफी प्रयासों के बाद आग को फैलने से रोका और करीब दो घंटे में उस पर पूरी तरह काबू पाया।
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