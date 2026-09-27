Hathras News: मथुरा-बरेली हाईवे से गारवगढ़ी तक बनेगी 2.5 किमी सड़क
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 27 Sep 2026 02:05 AM IST
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मथुरा-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम गारवगढ़ी को जोड़ने वाले 2.5 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण को शासन ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 1.61 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग लोनिवि जल्द ही ई-टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराएगा।
लंबे समय से यह संपर्क मार्ग जर्जर हालत में है। जगह-जगह गहरे गड्ढे, उखड़ी गिट्टियां और बारिश के दौरान जलभराव व कीचड़ के कारण ग्रामीणों, किसानों और स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर लोनिवि ने मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
स्वीकृत धनराशि से सड़क का मजबूत आधार तैयार कर आधुनिक तकनीक से डामरीकरण किया जाएगा, जिससे मार्ग की गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ेगा। लोनिवि के अधिशासी अभियंता संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होते ही ई-निविदा जारी कर निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से गारवगढ़ी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। सड़क बनने से गांव के लोगों की मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच आसान होगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
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लंबे समय से यह संपर्क मार्ग जर्जर हालत में है। जगह-जगह गहरे गड्ढे, उखड़ी गिट्टियां और बारिश के दौरान जलभराव व कीचड़ के कारण ग्रामीणों, किसानों और स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर लोनिवि ने मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
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स्वीकृत धनराशि से सड़क का मजबूत आधार तैयार कर आधुनिक तकनीक से डामरीकरण किया जाएगा, जिससे मार्ग की गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ेगा। लोनिवि के अधिशासी अभियंता संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होते ही ई-निविदा जारी कर निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से गारवगढ़ी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। सड़क बनने से गांव के लोगों की मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच आसान होगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
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