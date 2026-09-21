संत समागम: हाथरस-आसपास के श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत, 31 अक्तूबर तक भोडवाल माजरी स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें

हरियाणा के समालखा पानीपत स्थित भोडवाल माजरी में आयोजित होने जा रहे 79वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय निरंकारी संत समागम में जाने वाले हाथरस और आसपास के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोडवाल माजरी स्टेशन पर देश भर की 50 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है।

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