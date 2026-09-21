Hathras News: शहर में आज

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नगला गूलर : शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे

श्रीकृष्ण लीला

सहपऊ : धर्मशाला चौराहे पर जाहवीर मेला में भगवान श्रीकृष्ण लीला दोपहर एक बजे

अधिवक्ता सम्मेलन

जीटी रोड : तरुण वैली में अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन दोपहर दो बजे

भागवत कथा