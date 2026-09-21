हाथरस जिला अस्पताल: सुविधा आधी और आफत है पूरी, एक रुपये में डायलिसिस पर डॉक्टर नहीं

यह है डायलिसिस यूनिट की स्थिति

अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में कुल 10 हेमोडायलिसिस मशीनें हैं। इनमें से नौ मशीनें सामान्य मरीजों के लिए और एक मशीन हेपेटाइटिस सी संक्रमितों के लिए आरक्षित है। सामान्य के आठ बेडों पर रोजाना तीन-तीन शिफ्टों में डायलिसिस हो रही है। सामान्य में केवल एक बेड खाली बचा है, जबकि हेपेटाइटिस सी का एक बेड पूरी तरह भरा हुआ है।



दो माह में चार की मौत

दो महीनों में ही 4 मरीजों की मौत हुई, जिनमें एक महज 22 साल का नवयुवक था। हालत बिगड़ते ही परिजन मरीजों को लेकर दूसरे जिलों की ओर भागते हैं, लेकिन कई बार रास्ते में ही सांसें थम जाती हैं। जनवरी से अब तक 5,848 डायलिसिस की जा चुकी हैं।



सामान्य में जगह, हेपेटाइटिस संक्रमित के लिए वेटिंग

अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में कुल 10 हेमोडायलिसिस मशीनें हैं। इनमें 9 मशीनें सामान्य मरीजों के लिए और 1 मशीन हेपेटाइटिस सी संक्रमितों के लिए आरक्षित है। सामान्य में 8 बेडों पर रोजाना तीन-तीन शिफ्टों में डायलिसिस हो रही है। केवल 1 बेड खाली बचा है। वहीं हेपेटाइटिस सी का एक बेड फुल चल रहा है।



महीना डायलिसिस की संख्या

जनवरी, 480

फरवरी, 775

मार्च, 940

अप्रैल, 480

मई, 716

जून, 660

जुलाई, 606

अगस्त, 724

सितंबर, 467