हाथरस जिला अस्पताल: सुविधा आधी और आफत है पूरी, एक रुपये में डायलिसिस पर डॉक्टर नहीं
हाथरस जिला अस्पताल परिसर में 10 अगस्त 2022 से निजी संस्था के सहयोग से चल रही डायलिसिस यूनिट में महज एक रुपये के पर्चे पर डायलिसिस तो हो रही है लेकिन एक भी नेफ्रोलॉजिस्ट और सर्जन तैनात नहीं होने से सुविधा आधी-अधूरी है।
विस्तार
हाथरस जिला अस्पताल परिसर में 10 अगस्त 2022 से निजी संस्था के सहयोग से डायलिसिस यूनिट चल रही है। यहां मरीजों की डायलिसिस महज एक रुपये के पर्चे पर हो जाती है। हालांकि, अस्पताल में एक भी गुर्दा रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। आधी अधूरी सुविधा से मरीज परेशान हैं।
बीमारी के उपचार और डॉक्टर की सलाह के लिए मरीजों को आगरा या अलीगढ़ जाना पड़ता है। सर्जन न होने के कारण डायलिसिस से पहले कैनुलेशन की प्रक्रिया भी बाहर ही करानी पड़ती है। मरीजों को केवल मशीन से खून साफ कराने की सुविधा मिल पाती है। बीते चार वर्षों में यूनिट में पंजीकृत 1600 से अधिक मरीजों की कुल 28,800 डायलिसिस की जा चुकी हैं। चार साल में 60 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। बीते दो महीनों में ही चार मरीजों की मौत हुई, जिनमें एक 22 साल का नवयुवक था। हालत बिगड़ने पर परिजन मरीजों को दूसरे जिलों में ले जाते हैं, पर कई बार रास्ते में ही उनकी सांसें थम जाती हैं। जनवरी से अब तक कुल 5,848 डायलिसिस की जा चुकी हैं।
हाथरस जिला अस्पताल में केवल डायलिसिस की सुविधा है। नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा चुका है। डायलिसिस यूनिट से लोगों को काफी राहत मिल रही है। यूनिट के बेड बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है, जिससे और मरीजों को लाभ मिल सके। - डॉ. सूर्यप्रकाश, सीएमएस
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यह है डायलिसिस यूनिट की स्थिति
अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में कुल 10 हेमोडायलिसिस मशीनें हैं। इनमें से नौ मशीनें सामान्य मरीजों के लिए और एक मशीन हेपेटाइटिस सी संक्रमितों के लिए आरक्षित है। सामान्य के आठ बेडों पर रोजाना तीन-तीन शिफ्टों में डायलिसिस हो रही है। सामान्य में केवल एक बेड खाली बचा है, जबकि हेपेटाइटिस सी का एक बेड पूरी तरह भरा हुआ है।
दो माह में चार की मौत
दो महीनों में ही 4 मरीजों की मौत हुई, जिनमें एक महज 22 साल का नवयुवक था। हालत बिगड़ते ही परिजन मरीजों को लेकर दूसरे जिलों की ओर भागते हैं, लेकिन कई बार रास्ते में ही सांसें थम जाती हैं। जनवरी से अब तक 5,848 डायलिसिस की जा चुकी हैं।
सामान्य में जगह, हेपेटाइटिस संक्रमित के लिए वेटिंग
अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में कुल 10 हेमोडायलिसिस मशीनें हैं। इनमें 9 मशीनें सामान्य मरीजों के लिए और 1 मशीन हेपेटाइटिस सी संक्रमितों के लिए आरक्षित है। सामान्य में 8 बेडों पर रोजाना तीन-तीन शिफ्टों में डायलिसिस हो रही है। केवल 1 बेड खाली बचा है। वहीं हेपेटाइटिस सी का एक बेड फुल चल रहा है।
महीना डायलिसिस की संख्या
- जनवरी, 480
- फरवरी, 775
- मार्च, 940
- अप्रैल, 480
- मई, 716
- जून, 660
- जुलाई, 606
- अगस्त, 724
- सितंबर, 467