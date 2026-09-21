हाथरस: सिकंदराराऊ के एटा हाईवे पर पांच घंटे में दो दर्दनाक हादसे, दो बाइक सवारों की मौत, एक गंभीर घायल
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 21 Sep 2026 12:52 PM IST
सार
पहला हादसा रात मुगलगढ़ी के पास हुआ जहां स्प्लेंडर पर सवार विवेक की मौत हो गई और राहुल घायल हो गया जिसे सीएचसी से रेफर किया गया, जबकि दूसरा हादसा सुबह साढ़े पांच बजे महामई सलामत नगर के पास हाईवे पुल पर हुआ जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
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विस्तार
सिकंदराराऊ के एटा हाईवे पर रविवार को पांच घंटे के भीतर दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इन हादसों में दो मोटरसाइकिल सवारों की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
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पहली दुर्घटना रविवार रात 11:20 बजे एटा हाईवे पर गांव मुगलगढ़ी के पास हुई। इसमें स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से जा रहे विवेक (28) की मृत्यु हो गई। विवेक पुत्र विजय पाल, नगला हेमराज बुधु, हाथरस गेट, हाथरस का निवासी था। इस दुर्घटना में राहुल (30) पुत्र अजयपाल निवासी हाथरस गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
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दूसरी दुर्घटना सुबह साढ़े पांच बजे हाईवे के पुल पर महामई सलामत नगर के पास हुई। यहां एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को बुरी तरह रौंद दिया। इससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया था, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मोटरसाइकिल और कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।
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