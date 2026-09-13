Hathras News: लंपी से बचाव के लिए 4200 पशुओं का टीकाकरण

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डिप्टी सीवीओ सादाबाद डॉ. सुनील तोमर ने बताया कि पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पूरे महीने लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सोमवार से जिले में चार मोबाइल वैन के माध्यम से ब्लॉकवार टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि दूरदराज के गांवों तक भी पशु चिकित्सा टीम पहुंच सके।डॉ. तोमर ने बताया कि जिस क्षेत्र या गांव से लंपी वायरस के फैलने की सूचना मिल रही है, वहां विभागीय टीम को तत्काल भेजा जा रहा है।पशु चिकित्सक डॉ. विकास यादव ने बताया कि पशुपालकों से अपील की जा रही है कि पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें। संक्रमित या संदिग्ध पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और तत्काल पशु चिकित्सक को सूचना दें। संवाद