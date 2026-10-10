Hathras News: धमाके के साथ ढही 40 साल पुरानी पानी की टंकी

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जल निगम की ओर से निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। टंकी गांव के परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित थी। ध्वस्तीकरण से पहले एहतियाती कदम उठाए गए। आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। वहीं, मार्ग के दोनों ओर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही बंद करा दी गई, ताकि किसी तरह का हादसा न हो।अधिशासी अभियंता मोहित कुमार ने बताया है कि बताया गया कि सादाबाद क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में 1990 के आसपास पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया था। इनमें से कई संरचनाएं तीन से चार दशक पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी हैं। ऐसी टंकियों के अचानक गिरने से जान-माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसी खतरे को देखते हुए शासन के निर्देश पर पुरानी और असुरक्षित टंकियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।