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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   40-year-old water tank collapses with a loud blast.

Hathras News: धमाके के साथ ढही 40 साल पुरानी पानी की टंकी

Sat, 10 Oct 2026 02:18 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:18 AM IST
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40-year-old water tank collapses with a loud blast.
ग्राम पंचायत मीरपुर में ध्वस्त की गई 40 साल पुरानी जर्जर पानी की टंकी। संवाद - फोटो : Samvad
सादाबाद क्षेत्र के मीरपुर गांव में शुक्रवार दोपहर जर्जर पानी की टंकी को ध्वस्त करा दिया गया। करीब 40 साल पुरानी टंकी गिराते समय जोरदार धमाका हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के लोगों को हटाकर रास्ते पर आवागमन रोक दिया गया।
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जल निगम की ओर से निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। टंकी गांव के परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित थी। ध्वस्तीकरण से पहले एहतियाती कदम उठाए गए। आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। वहीं, मार्ग के दोनों ओर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही बंद करा दी गई, ताकि किसी तरह का हादसा न हो।
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अधिशासी अभियंता मोहित कुमार ने बताया है कि बताया गया कि सादाबाद क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में 1990 के आसपास पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया था। इनमें से कई संरचनाएं तीन से चार दशक पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी हैं। ऐसी टंकियों के अचानक गिरने से जान-माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसी खतरे को देखते हुए शासन के निर्देश पर पुरानी और असुरक्षित टंकियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।
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