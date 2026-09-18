हाथरस: सिटी में आज
हाथरस में 18 सितंबर को कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं...
विस्तार
- सासनी : हरीनगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सासनी : श्री राधा कृष्ण मंदिर में भजन संध्या रात 09 बजे।
- मुरसान : संकट मोचन हनुमान मंदिर से गणेश विसर्जन शोभायात्रा सुबह 11 बजे।
- हाथरस : पर्यूषण पर्व पर हलवाई खाना, नयागंज, नयाबांस जैन मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम सुबह 7 बजे।
- नगला गूलर : श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सुबह 10 बजे : साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन मेला पंडाल में।
- दोपहर 02 बजे : हाथरस का इतिहास कार्यक्रम का आयोजन मेला पंडाल में।
- दोपहर 03 बजे : अखिल भारतीय बुर्ज कुश्ती दंगल का आयोजन दंगल प्रांगण में।
- शाम 08 बजे : ब्रज कवि पं. सुरेश चतुर्वेदी की स्मृति में बृज भाषा कवि सम्मेलन पंडाल में।
- शाम 07 बजे : र्धामिक कवि सम्मेलन का आयोजन वेद भगवान शिविर में।
मेले में आज