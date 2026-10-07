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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   15-foot python swallows jackal in Parasar village; panic ensues.

Hathras News: पारासर गांव में 15 फीट अजगर ने सियार को निगला, दहशत

Wed, 07 Oct 2026 02:33 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 07 Oct 2026 02:33 AM IST
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15-foot python swallows jackal in Parasar village; panic ensues.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
कोतवाली क्षेत्र के पारासर गांव में मंगलवार रात हड़कंप मच गया। एक 15 फीट लंबा अजगर गांव में निकल आया। अजगर ने एक सियार को अपना निवाला बना लिया और उसे निगल लिया। इससे ग्रामीणों में दहशत है।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव पारासर में मंगलवार की रात करीब 9 बजे लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण विजय उपाध्याय के मकान के पास 15 फीट लम्बा अजगर पड़ा था। अजगर ने एक शियार को अपना निवाला बनाते हुए उसे निगल लिया l शियार चिल्लाने लगे तो लोगों ने जाकर देखा तो लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी ।
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सूचना मिलते ही यतीश भारद्वाज, बंटी गोला, अजीत गोला प्रवीण और उपाध्याय की टीम गांव पहुंच गई और अपना रेस्क्यू चलाया। करीब एक घंटे की मशक्त के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया लिया। वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई l टीम के लोगों ने बताया की आसपास बड़ी बड़ी घास और झाड़ियां न होने दें। पानी जमा ना होने दें। साफ सफाई रखें l यह बहुत ही खतरनाक होता। इस तरह के अजगर दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचित करें कोई भी रिस्क ना लें l
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