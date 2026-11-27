विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आए दिन खराब होने और मरम्मत पर अधिक खर्च आने के कारण डिपो प्रबंधन इन बसों के संचालन को बंद करने का मन बना चुका है। निर्धारित किलोमीटर पूरे होते ही इनका संचालन रोक दिया जाएगा।पुरानी हो चुकी इन बसों की कार्यशाला में बार-बार मरम्मत करानी पड़ती है। इसके बावजूद कई बार मार्ग पर चलते समय बसें खराब हो जाती हैं। इससे यात्रियों को बीच रास्ते में परेशानी उठानी पड़ती है और निगम को भी राजस्व का नुकसान होता है। इसी वजह से इन्हें चरणबद्ध तरीके से बेड़े से बाहर किया जाएगा।हाथरस डिपो से 12 बसें हटने के बाद बसों की उपलब्धता और कम हो सकती है। पहले से ही मार्गों के सापेक्ष पर्याप्त बसें नहीं होने की स्थिति में सहालग और त्योहारों के दौरान यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है।यदि पुरानी बसों के स्थान पर नई बीएस- सिक्स बसें आवंटित नहीं हुईं तो दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और कासगंज सहित प्रमुख मार्गों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्रियों ने पुरानी बसें हटाने के साथ ही नई बसें उपलब्ध कराने की मांग की है। डिपो प्रभारी मंगेश कुमार ने बताया कि पुरानी बसों के कारण अधिक समस्या आ रही हैं। मियाद पूरी होते ही उन्हें हटा दिया जाएगा।