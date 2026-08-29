Hardoi News: पंखा चलाते ही करंट की चपेट में आया युवक, मौत

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मढ़िया मजरा थोक माधव निवासी अनिल कुमार (38) खेती करने के साथ ही परिवार के भरण-पोषण के लिए मेहनत-मजदूरी करते थे। परिवार में पत्नी मधुरा के अलावा तीन बेटे और एक बेटी है। पत्नी मधुरा ने बताया कि शुक्रवार शाम वह घर में खाना बना रही थी। इस दौरान अनिल काम से घर पहुंचे और कमरे में रखा पंखा चलाने के लिए गए।पंखा चलाते समय अचानक वह करंट की चपेट में आ गए। उसकी चीख सुनकर पत्नी कमरे की ओर दौड़ी। वहां अनिल जमीन पर पड़े थे। परिजन ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। थानाध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।