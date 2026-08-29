Hardoi News: पंखा चलाते ही करंट की चपेट में आया युवक, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:45 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:45 PM IST
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हरदोई। बघौली थाना क्षेत्र के मढ़िया मजरा थोक माधव गांव में शुक्रवार शाम कमरे में रखा पंखा चलाते समय करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम कराया।
मढ़िया मजरा थोक माधव निवासी अनिल कुमार (38) खेती करने के साथ ही परिवार के भरण-पोषण के लिए मेहनत-मजदूरी करते थे। परिवार में पत्नी मधुरा के अलावा तीन बेटे और एक बेटी है। पत्नी मधुरा ने बताया कि शुक्रवार शाम वह घर में खाना बना रही थी। इस दौरान अनिल काम से घर पहुंचे और कमरे में रखा पंखा चलाने के लिए गए।
पंखा चलाते समय अचानक वह करंट की चपेट में आ गए। उसकी चीख सुनकर पत्नी कमरे की ओर दौड़ी। वहां अनिल जमीन पर पड़े थे। परिजन ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। थानाध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।
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मढ़िया मजरा थोक माधव निवासी अनिल कुमार (38) खेती करने के साथ ही परिवार के भरण-पोषण के लिए मेहनत-मजदूरी करते थे। परिवार में पत्नी मधुरा के अलावा तीन बेटे और एक बेटी है। पत्नी मधुरा ने बताया कि शुक्रवार शाम वह घर में खाना बना रही थी। इस दौरान अनिल काम से घर पहुंचे और कमरे में रखा पंखा चलाने के लिए गए।
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पंखा चलाते समय अचानक वह करंट की चपेट में आ गए। उसकी चीख सुनकर पत्नी कमरे की ओर दौड़ी। वहां अनिल जमीन पर पड़े थे। परिजन ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। थानाध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।
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