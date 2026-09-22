फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Worker injured in accident dies upon reaching home on the 13th day.

Hardoi News: हादसे में घायल मजदूर की 13वें दिन घर पहुंचते ही मौत

Tue, 22 Sep 2026 10:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
Worker injured in accident dies upon reaching home on the 13th day.
फोटो- 29- दधीच। फाइल फोटो
हरदोई। लोनार कोतवाली क्षेत्र के सकरा के गंगा सिंह पुरवा गांव निवासी मजदूर की अमृतसर में सड़क हादसे में घायल मजदूर की 13वें दिन मंगलवार को मौत हो गई। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मजदूर का अमृतसर से लेकर लखनऊ तक इलाज हुआ लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। सोमवार रात घर पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
विज्ञापन

गंगा सिंह पुरवा निवासी दधीच (47) मजदूरी करने अमृतसर गए थे। बड़े भाई बटेश्वर दयाल ने बताया कि पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। बीते नौ सितंबर को दधीच अमृतसर में सड़क पार कर रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन को हादसे की सूचना मिली तो बटेश्वर दयाल अमृतसर पहुंचे। दधीच को अमृतसर के गुरुनानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिन इलाज के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ।
विज्ञापन

इसके बाद 18 सितंबर को उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन यहां भी स्थिति नहीं संभली। सोमवार रात परिजन दधीच को लेकर गांव चले आए। घर पहुंचते ही दधीच की मौत हो गई। परिजन की शिकायत पर पुलिस गांव पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा है। परिवार में पत्नी शकुंतला के अलावा छह बेटियां हैं। कोतवाल सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि परिजन की शिकायत पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed