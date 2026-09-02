Hardoi News: शटरिंग खोलते समय लोहे का गाटर गिरने से मजदूर की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:07 PM IST
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सांडी। नगर के सरॉय मुल्लागंज में बुधवार शाम शटरिंग खोलते समय लोहे का गटर गिरने से मजदूर की मौत हो गई। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सरॉयमुल्लागंज निवासी शब्बीर (48) मजदूरी करते थे। मोहल्ले में ही रईस के मकान में लिंटर पड़ा था। बुधवार शाम शटरिंग खोली जा रही थी। इसी दौरान लोहे का गाटर शब्बीर पर गिर गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पत्नी फूलजहां बदहवास हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी और छह बेटियां हैं। घटना का पता चलने पर प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम जा रहा है। शटरिंग का गाटर गिरने से घटना हुई है।
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