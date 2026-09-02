Hardoi News: फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव, पति ने की थी पिटाई

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अदिलापुर निवासी जय प्रकाश वर्मा की शादी वर्ष 2016 में गोपार निवासी चंद्राकली (32) के साथ हुई थी। चंद्राकली के पिता अनंतराम ने बताया कि रक्षाबंधन में चंद्राकली मायके में आई थी। आरोप है कि यहां भी जय प्रकाश ने उसे गाली गलौज किया था। वापस ससुराल जाने पर भी जयप्रकाश ने चंद्राकली की पिटाई की। आरोप है कि इसी से परेशान होकर चंद्राकली ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी पर थानाध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर परिजनों से जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि फील्ड यूनिट ने भी जरूरी नमूने जुटाए हैं। परिजनों ने अभी लिखित शिकायत नहीं दी है। अगर शिकायत देंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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हरदोई। बघौली थानाक्षेत्र के अदिलापुर में विवाहिता का शव मंगलवार देर रात कमरे में रस्सी के फंदे से लटकता मिला। मृतका के पिता ने पति की पिटाई से आहत होकर खुदकुशी करने की बात कही है।