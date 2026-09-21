फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Woman runs from pillar to post for eight days to get an X-ray; attendant creates a ruckus.

Hardoi News: आठ दिन से एक्सरे कराने के लिए भटक रही महिला, तीमारदार ने किया हंगामा

Mon, 21 Sep 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Woman runs from pillar to post for eight days to get an X-ray; attendant creates a ruckus.
हरदोई। आठ दिनों से एक्सरे के लिए भटक रही महिला के परिजन ने सोमवार को जिला मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया।
विज्ञापन


टड़ियावां की उर्मिला का आठ दिन से एक्सरे नहीं हुआ। उनकी बहन रेशमा ने बताया कि उन्हें बार-बार मशीन खराब होने की बात कहकर लौटाया गया। सोमवार को भी इंतजार के बाद एक्सरे न होने पर नाराज तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया।


रेडियोलॉजी विभाग की डिजिटल एक्सरे मशीन एक माह से अधिक समय से खराब है। 100 एमए की मशीन भी खराब है। फिलहाल, 50 एमए की मशीन से ही एक्सरे किए जा रहे हैं। इसकी क्षमता प्रतिदिन 25 से 30 एक्सरे की है, जबकि रोजाना 150 से 200 मरीज आते हैं। क्षमता से अधिक दबाव के कारण बड़ी संख्या में मरीजों को इंतजार करना पड़ता है, कई बिना जांच के लौट जाते हैं। इससे मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed