फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Villagers called off their protest following assurances from the Executive Engineer.

Hardoi News: अधिशासी अभियंता के आश्वासन पर ग्रामीणों ने खत्म किया धरना

Mon, 21 Sep 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Villagers called off their protest following assurances from the Executive Engineer.
बेंहदर। विद्युत उपकेंद्र तेरवा दहिगवां परिसर में रविवार से चल रहा ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन सोमवार को समाप्त हो गया। बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज ग्रामीण उपकेंद्र की आपूर्ति संडीला से जोड़े जाने की मांग कर रहे थे। अधिशासी अभियंता के पुरानी व्यवस्था लागू करने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना खत्म किया।
विज्ञापन


ग्रामीणों का कहना था कि पहले उपकेंद्र को कछौना से बिजली मिलती थी, जिससे आपूर्ति सही रहती थी। अब इसे 132 केवीए मल्लावां से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण अघोषित कटौती बढ़ गई है। दिलीप, उत्तम कुमार, मनोज कुमार, संतोष कुमार जितेंद्र कुमार, मो मोईन, कल्लू शेख, अर्जुन वर्मा, गयास, राणा प्रताप, उदय प्रताप सहित कई ग्रामीण रविवार से धरने पर बैठे थे। सोमवार को एक्सईएन अनिल कुमार और एसडीओ पुनीत कुमार दुबे धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना था कि पहले उपकेंद्र को कछौना से बिजली मिलती थी, जिससे आपूर्ति सही रहती थी। अब इसे 132 केवीए मल्लावां से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण अघोषित कटौती बढ़ गई है। दिलीप, उत्तम कुमार, मनोज कुमार, संतोष कुमार जितेंद्र कुमार, मो मोईन, कल्लू शेख, अर्जुन वर्मा, गयास, राणा प्रताप, उदय प्रताप सहित कई ग्रामीण रविवार से धरने पर बैठे थे। सोमवार को एक्सईएन अनिल कुमार और एसडीओ पुनीत कुमार दुबे धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed