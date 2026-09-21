Hardoi News: अधिशासी अभियंता के आश्वासन पर ग्रामीणों ने खत्म किया धरना

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ग्रामीणों का कहना था कि पहले उपकेंद्र को कछौना से बिजली मिलती थी, जिससे आपूर्ति सही रहती थी। अब इसे 132 केवीए मल्लावां से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण अघोषित कटौती बढ़ गई है। दिलीप, उत्तम कुमार, मनोज कुमार, संतोष कुमार जितेंद्र कुमार, मो मोईन, कल्लू शेख, अर्जुन वर्मा, गयास, राणा प्रताप, उदय प्रताप सहित कई ग्रामीण रविवार से धरने पर बैठे थे। सोमवार को एक्सईएन अनिल कुमार और एसडीओ पुनीत कुमार दुबे धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।ग्रामीणों का कहना था कि पहले उपकेंद्र को कछौना से बिजली मिलती थी, जिससे आपूर्ति सही रहती थी। अब इसे 132 केवीए मल्लावां से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण अघोषित कटौती बढ़ गई है। दिलीप, उत्तम कुमार, मनोज कुमार, संतोष कुमार जितेंद्र कुमार, मो मोईन, कल्लू शेख, अर्जुन वर्मा, गयास, राणा प्रताप, उदय प्रताप सहित कई ग्रामीण रविवार से धरने पर बैठे थे। सोमवार को एक्सईएन अनिल कुमार और एसडीओ पुनीत कुमार दुबे धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।