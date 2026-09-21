Hardoi News: 80 उपभोक्ताओं ने दर्ज कराईं शिकायतें, 44 का निदान

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अधिशासी अभियंता भजन लाल के निर्देश पर यह शिविर उपभोक्ताओं की बिजली समस्याओं के निदान के लिए लगाया गया था। शिविर में बिजली बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें सबसे अधिक सामने आईं। कुल 24 उपभोक्ताओं के गलत बिलों को सही किया गया। इसके बाद मीटर खराब होने या तेज चलने की शिकायतें प्रमुख रहीं। बीस बिजली उपभोक्ताओं के मीटर बदले गए। पांच उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी अपडेट किए गए।एसडीओ शशांक मौर्या ने बताया कि शेष शिकायतों का भी शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा। उन्होंने बकायादारों को प्रतिमाह बिल जमा करने की सलाह दी। नगर के बाजार संभा निवासी अजय कुमार गुप्ता ने शिकायत की कि उनका मीटर तेज चल रहा है और रीडिंग जंप कर रही है। इस पर उनके मीटर को बदलने की कार्रवाई की गई। निहालगंज निवासी अनिरुद्ध ने गलत बिजली बिल आने की शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत को मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधित किया गया। शिविर में शशांक मौर्या के साथ लेखाकार विकास बाजपेयी और अमन तिवारी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।