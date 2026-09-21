Hardoi News: मामा के बेटे को बचाने में ऑटो चालक भी डूबा, दोनों की मौत

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मोहित अपनी मां अर्चना, मामा मिथलेश, रितिक और मौसी कालिकी देवी समेत परिवार के साथ सोमवार को हत्याहरण तीर्थ आया था। शाम करीब पांच बजे रितिक कुंड में नहाने गया और गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख मोहित ने भी बचाने के लिए कुंड में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गया। मोहित का भाई राज भी बचाने उतरा, पर स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।हत्याहरण निवासी विनोद द्विवेदी और अन्य ग्रामीण रस्सी व बांस लेकर मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद रितिक और मोहित को कुंड से बाहर निकाला गया। उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी कोथावां भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण सिंह ने बताया कि रितिक की मौत डूबने से हुई, जबकि मोहित की जान उसे बचाने के प्रयास में गई। परिजनों के आने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे।