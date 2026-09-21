Hardoi News: मामा के बेटे को बचाने में ऑटो चालक भी डूबा, दोनों की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:41 PM IST
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बेनीगंज। कोतवाली क्षेत्र के हत्याहरण तीर्थ में सोमवार शाम कुंड में नहाते समय दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। सीतापुर जनपद के छोटी लाइन निवासी ऑटो चालक मोहित त्रिपाठी (20) अपने मामा के बेटे रितिक (11) को बचाने के प्रयास में गहरे पानी में समा गया। दोनों को सीएचसी कोथावां में मृत घोषित किया गया।
मोहित अपनी मां अर्चना, मामा मिथलेश, रितिक और मौसी कालिकी देवी समेत परिवार के साथ सोमवार को हत्याहरण तीर्थ आया था। शाम करीब पांच बजे रितिक कुंड में नहाने गया और गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख मोहित ने भी बचाने के लिए कुंड में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गया। मोहित का भाई राज भी बचाने उतरा, पर स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
हत्याहरण निवासी विनोद द्विवेदी और अन्य ग्रामीण रस्सी व बांस लेकर मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद रितिक और मोहित को कुंड से बाहर निकाला गया। उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी कोथावां भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण सिंह ने बताया कि रितिक की मौत डूबने से हुई, जबकि मोहित की जान उसे बचाने के प्रयास में गई। परिजनों के आने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे।
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मोहित अपनी मां अर्चना, मामा मिथलेश, रितिक और मौसी कालिकी देवी समेत परिवार के साथ सोमवार को हत्याहरण तीर्थ आया था। शाम करीब पांच बजे रितिक कुंड में नहाने गया और गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख मोहित ने भी बचाने के लिए कुंड में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गया। मोहित का भाई राज भी बचाने उतरा, पर स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
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हत्याहरण निवासी विनोद द्विवेदी और अन्य ग्रामीण रस्सी व बांस लेकर मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद रितिक और मोहित को कुंड से बाहर निकाला गया। उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी कोथावां भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण सिंह ने बताया कि रितिक की मौत डूबने से हुई, जबकि मोहित की जान उसे बचाने के प्रयास में गई। परिजनों के आने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे।
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