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Hardoi News: समय की असहमति से थमे चंडीगढ़ जाने वाली रोडवेज बस के पहिये

Fri, 25 Sep 2026 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:10 PM IST
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Wheels of Chandigarh-bound roadways bus stopped due to time difference
हरदोई। कुछ दिन पहले शुरू की गई हरदोई-चंडीगढ़ बस सेवा करीब एक सप्ताह से बंद है। बस के चंडीगढ़ पहुंचने और वहां से वापस आने के समय को लेकर अभी सहमति न बन पाने से फिलहाल यह सेवा रोक दी गई है।
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वहीं हरदोई-हरिद्वार बस सेवा का संचालन जारी है और यात्रियों की संख्या भी ठीक मिल रही है। डिपो प्रभारी वैभव रघुवंशी के मुताबिक हरदोई से चंडीगढ़ के लिए बस शाम चार बजे रवाना होती थी और अगले दिन दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चंडीगढ़ पहुंचती थी। वहां से वापसी के समय को लेकर चंडीगढ़ डिपो से सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से बस सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है।
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उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ से संचालन की टाइमिंग को लेकर हरी झंडी मिलते ही बस दोबारा शुरू कर दी जाएगी। करीब एक सप्ताह से 10 दिन में सेवा बहाल होने की उम्मीद है। वहीं हरदोई से हरिद्वार के लिए शुरू की गई बस सेवा अभी चल रही है और यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहा कि चंडीगढ़ से समय को लेकर सहमति बनते ही सेवा पुन: शुरू कर दी जाएगी।
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