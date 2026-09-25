Hardoi News: समय की असहमति से थमे चंडीगढ़ जाने वाली रोडवेज बस के पहिये

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वहीं हरदोई-हरिद्वार बस सेवा का संचालन जारी है और यात्रियों की संख्या भी ठीक मिल रही है। डिपो प्रभारी वैभव रघुवंशी के मुताबिक हरदोई से चंडीगढ़ के लिए बस शाम चार बजे रवाना होती थी और अगले दिन दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चंडीगढ़ पहुंचती थी। वहां से वापसी के समय को लेकर चंडीगढ़ डिपो से सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से बस सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है।उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ से संचालन की टाइमिंग को लेकर हरी झंडी मिलते ही बस दोबारा शुरू कर दी जाएगी। करीब एक सप्ताह से 10 दिन में सेवा बहाल होने की उम्मीद है। वहीं हरदोई से हरिद्वार के लिए शुरू की गई बस सेवा अभी चल रही है और यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहा कि चंडीगढ़ से समय को लेकर सहमति बनते ही सेवा पुन: शुरू कर दी जाएगी।