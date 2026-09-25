Hardoi News: नींव पूजन के दौरान दीवार गिरने से तीन घायल

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शहर कोतवाली क्षेत्र के लोहामंडी के निकट महोलिया फाटक के पास रामनाथ गुप्ता किराने की दुकान चलाते हैं। शुक्रवार को वह अपनी दुकान को गिरवाकर दूसरी बनवा रहे थे। वह आधी दुकान गिरवाकर आधे में निर्माण कार्य शुरू कराने जा रहे थे। इसके लिए नींव का पूजन हो रहा था। बता दें, कि शुक्रवार को सुबह से ही बारिश भी हो रही थी। ऐसे में अचानक दोपहर को करीब दो बजे आधे दुकान की दीवार भरभराकर गिर गई। इसकी चपेट में आकर दुकान मालिक रामनाथ गुप्ता समेत गुप्ता कॉलोनी निवासी पुजारी रमेश कुमार वाजपेयी, महोलिया निवासी दुकान कर्मचारी जय प्रकाश मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में मलबा हटाकर सभी घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से तीनों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इसमें दुकान मालिक समेत तीनों लोगों का मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है।