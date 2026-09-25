Hardoi News: 20 अक्तूबर को होगी डांडिया नाइट, पोस्टर लॉन्च

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हरदोई। कुबेरलाल जन सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित होने वाली डांडिया नाइट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को सांडी विधायक और संस्थान के संरक्षक प्रभाष कुमार ने संस्थान की संस्थापिका निरमा देवी के साथ डांडिया नाइट का पोस्टर और कार्ड लांच किया। संस्थान के प्रगतिनगर स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि 20 अक्तूबर को शहर के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित होगा। डांडिया नाइट के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। पोस्टर और कार्ड जारी किए जाने के दौरान डॉ. सोहनी दीक्षित, गीता शुक्ला, नीलम सिंह, आभाष कुमार आदि मौजूद रहे।