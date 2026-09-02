Hardoi News: गर्रा नदी में 70 सेंटीमीटर बढ़ा पानी, गोशाला खाली कराई

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बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी और पहाड़ों पर हो रही बरसात से जिले की गंगा, रामगंगा और गर्रा नदी के पानी में उतार-चढ़ाव हो रहा है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नानकसागर और ड्यूनी बैराज से छोड़े जाने वाले पानी से गर्रा में शाहजहांपुर के मुमोक्ष आश्रम घाट पर करीब 70 सेंटीमीटर पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्रा में नानकसागर बैराज से बुधवार को 8,716 क्यूसेक पानी और पीलीभीत के ड्यूनी बैराज से 35502 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।वहीं बैराजों से अब दिन में कई-कई बार तक पानी छोड़ा जाने लगा है। इससे गर्रा के पानी में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। बावन क्षेत्र के लोनार गांव में गर्रा नदी में पानी के बढ़ने से गोशाला को खाली करा लिया गया है। बीडीओ डॉ. रामप्रकाश और एडीओ पंचायत डॉ. प्रदीप कुमार ने गोशाला का निरीक्षण किया और राहत-बचाव कार्य कराए। वहीं कुसुमखोर के पास गर्रा और रामगंगा का पानी एक होने से कटियारी क्षेत्र में बाढ़ का पानी फसलों तक पहुंचा है।कटान से तटवर्ती गांवों के किसानों में दहशतगर्रा नदी में कटान से तटवर्ती गांवों के किसानों में दहशत पनप गई है। नदी किनारे के खेतों में कटान से फसलों के साथ ही भूमि भी बाढ़ के पानी में समा जाती है। गंगा में नरौरा बैराज से 83,835 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हालांकि गंगा का पानी बुधवार को फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर चेतावनी बिंदु से पांच सेंटीमीटर ऊपर 136.65 मीटर गेज पर बना हुआ है। वहीं राजघाट पर 125.11 मीटर गेज पर बना हुआ है। गांवों के आसपास पानी भरा होने और आबादी से पानी निकलने के कारण गंदगी से लोगों में बीमारियां पनपने लगी हैं।