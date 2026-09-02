Hardoi News: आज से लखनऊ जाना महंगा, संडीला के सहिजना टोल पर शुरू होगी वसूली

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टोल प्लाजा पर कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए एक तरफ का टोल 55 रुपये निर्धारित किया गया है। 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर दोनों तरफ का शुल्क 80 रुपये देना होगा। वहीं बस और ट्रक के लिए एक तरफ के 180 रुपये तथा 24 घंटे के भीतर वापसी पर 270 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। एंबुलेंस को टोल से छूट रहेगी।20 किलोमीटर दायरे के लोगों को मिलेगा 360 रुपये का मासिक पासटोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए मासिक पास की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हें 360 रुपये प्रतिमाह देना होगा। पास बनवाने के लिए वाहन की आरसी और आधार कार्ड टोल प्लाजा पर लाना होगा। स्थानीय लोगों के मासिक पास पांच सितंबर से बनाए जाएंगे।फिलहाल टोल प्लाजा पर ट्रायल किया जा रहा है। बृहस्पतिवार से नियमित रूप से टोल वसूली शुरू कर दी जाएगी। स्थानीय लोगों के मासिक पास पांच सितंबर से बनाए जाएंगे। -कृष्णा त्यागी, प्रोजेक्ट मैनेजर, टोल प्लाजा