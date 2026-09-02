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Hardoi News: बारिश के बाद उमस ने बढ़ाई बेचैनी, पसीने से तरबतर हुए लोग

Wed, 02 Sep 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:04 PM IST
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Humidity rises after rain, causing discomfort; people left drenched in sweat.
हरदोई। बुधवार सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन दोपहर होते-होते उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से लोग पसीने से तरबतर नजर आए। दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि, कुछ देर के लिए धूप सा अहसास हुआ। इस वजह से चिपचिपी गर्मी ने परेशान किया।
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सुबह बारिश होने के कारण कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक महसूस हुई। हालांकि, बारिश थमने के बाद निकली उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। शहर में कई स्थानों पर सड़क पर बारिश का पानी भरने की वजह से लोगों को आवागमन करने में दिक्कतें हुई। बाजारों और प्रमुख मार्गों पर आवाजाही करने वाले लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। लगातार बादल छाए रहने से धूप का असर कम रहा।
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भले ही आसमान में ज्यादातर समय घटाएं छाई रहीं, लेकिन हवा बंद होने के कारण घरों से लेकर बाजारों तक उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। वेधशाला प्रेक्षक आरसी वर्मा ने बताया कि शहर में 24.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह के समय आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि शाम को यह 88 प्रतिशत रही। पश्चिम दिशा से चार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।
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