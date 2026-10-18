Hardoi News: ब्लॉक प्रमुख बनकर भाजपाई हुए विनोद ने थामा बसपा का दामन

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पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में हुए थे तब भरावन विकास खंड से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा ने पंकज शुक्ला को प्रत्याशी घोषित किया था। पंकज के खिलाफ विनोद सिंह तोमर निर्दलीय मैदान में उतरे थे। नजदीकी मुकाबले में विनोद तोमर चुनाव जीत गए थे। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद वह भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए थे। तब से वह भाजपा में ही थे। अब उन्होंने बसपा में शामिल होने का एलान किया है।विनोद बसपा के बैनर तले 27 अक्तूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी करेंगे। इस सम्मेलन में बसपा के कई बड़े नेताओं के आने की संभावना है। आयोजन को लेकर प्रसारित की जा रही सूचना में विनोद सिंह ने खुद को संडीला विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी और प्रत्याशी भी बताया है। विनोद सिंह के बसपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में आने की चर्चा के बाद संडीला विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण भी बदलने की संभावना है।