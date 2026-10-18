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Hardoi News: क्षत्रिय महासभा जीआईसी में 20 को मनाएगी विजयादशमी

Sun, 18 Oct 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:35 PM IST
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Kshatriya Mahasabha will celebrate Vijayadashami at GIC on the 20th.
हरदोई। क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में 20 अक्तूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। धर्मशाला रोड स्थित क्षत्रिय भवन में हवन पूजन के बाद मुख्य कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर सुबह 11 बजे से होगा। क्षत्रिय भवन में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि 20 अक्तूबर को सुबह आठ से 10 बजे के बीच हवन और पूजन होगा।
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इसके बाद जीआईसी में शस्त्र पूजन, मेधा अभिनंदन समारोह के साथ ही भगवान राम के व्यक्तित्व पर व्याख्यान होगा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य नगेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। विशिष्ट अतिथि सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता साध्वी पंछी देवी करेंगी। राजपाल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
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