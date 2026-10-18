Hardoi News: प्रचार की होड़ में मनमाने ढंग से लगा दी होर्डिंग, दृश्यता प्रभावित

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शहर में मनमाने ढंग से लगाई गई प्रचार सामग्री शहर की सुंदरता बिगाड़ने के साथ यातायात व्यवस्था के लिए भी चिंता का कारण बन रही है। दुलीचंद चौराहे और जिंदपीर चौराहे पर प्रचार के लिए होर्डिंग लगाने में नियमों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का ध्यान नहीं रखा गया। इन स्थानों पर रात में ही होर्डिंग्स टांग दी गई। दुकानों के सामने लगीं होर्डिंग से दुकानदारों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।केस एकशहर का रेलवेगंज व्यस्ततम चौराहा है। श्रीखाटू श्याम मंदिर भी यहीं पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है। चौराहे के मोड़ पर लगी होर्डिंग से वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित होती है और हादसों की आशंका रहती है।केस दोजिंदपीर चौराहे पर पांच रास्तों का मिलान होता है। यहां से रेलवे स्टेशन, सीतापुर और शहर के अंदर आने के मार्ग जुड़े हैं। यहां पर छोटे और भारी वाहनों का दबाव रहता है। होर्डिंग्स लगी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।त्योहार के दृष्टिगत शहर को साफ-सुथरा कराए जाने में टीम को लगाया गया है। होर्डिंग्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। टीम के माध्यम से होर्डिंग्स को हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। -रामेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका