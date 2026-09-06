Hardoi News: रामगंगा नदी के पानी में दो दर्जन मवेशियों का वीडियो वायरल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:53 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:53 PM IST
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हरदोई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ब्लॉक हरपालपुर ब्लॉक के बेड़ीजोर गांव से रविवार को रामगंगा नदी के पानी से घिरे क्षेत्र में करीब दो दर्जन मवेशियों के फंसे होने वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में मवेशियों के फंसे होने और व्यवस्था पर लोगों ने सवाल उठाए। वहीं सवायजपुर एसडीएम शिवानी सिंह और सीवीओ डॉ. अशोक कुमार सिंह ने मवेशी पशुपालकों के होने का दावा किया। बताया कि पशुपालक अपने-अपने मवेशी चराने के लिए रामगंगा नदी के किराने ले गए थे और सभी मवेशी सुरक्षित हैं।
बाढ़ और जलभराव से घिरे क्षेत्र में मवेशियों को पानी के बीच देखकर ग्रामीणों में चर्चा शुरू हुई। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करती है। बेड़ीजोर गांव पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है।
एसडीएम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी वायरल वीडियो पूरी स्थिति साफ की। बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। परचौली के निर्वतमान प्रधान प्रशासक दुर्गेश और स्थानीय लोगों ने मवेशी पशुपालकों के होने की लिखित जानकारी दी है। वीडियो में दिख रहे मवेशी बेड़ीजोर, पूरारतन, खद्दीपुर और परचौली के ग्रामीणों के हैं। इनमें गाय, भैंस और बैल शामिल हैं।
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बाढ़ और जलभराव से घिरे क्षेत्र में मवेशियों को पानी के बीच देखकर ग्रामीणों में चर्चा शुरू हुई। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करती है। बेड़ीजोर गांव पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है।
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एसडीएम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी वायरल वीडियो पूरी स्थिति साफ की। बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। परचौली के निर्वतमान प्रधान प्रशासक दुर्गेश और स्थानीय लोगों ने मवेशी पशुपालकों के होने की लिखित जानकारी दी है। वीडियो में दिख रहे मवेशी बेड़ीजोर, पूरारतन, खद्दीपुर और परचौली के ग्रामीणों के हैं। इनमें गाय, भैंस और बैल शामिल हैं।
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