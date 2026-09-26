काम की बात : आज खुले रहेंगे बैंक, होगा सामान्य कामकाज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:39 PM IST
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हरदोई। आज सभी सरकारी बैंक खुलेंगी और सामान्य कामकाज होंगे। बैंक प्रबंधन ने यह निर्णय बैंक कर्मियों की कल 28 सितंबर से प्रस्तावित तीन की हड़ताल और उपभोक्ताओं की सहूलियत के दृष्टिगत लिया है। वहीं हड़ताल अवधि में उपभोक्ताओं को किसी भी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन की बिना सरचार्ज के सुविधा उपलब्ध रहेगी।
मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों की 28 सितंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को देखते हुए व्यवस्था जुटाई गई है। इस निर्णय के संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक अरविंद रंजन ने बताया कि आज 27 सितंबर को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खुलेंगे और काम करेंगे। 8 से 30 सितंबर के मध्य किसी भी बैंक के एटीएम से लेन-देन करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। वहीं कारोबार कॉरेस्पोंडेंट अपने-अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। बताया कि साथ ही इसके सभी बैंकों के एटीएम में पर्याप्त मात्रा में रुपये भरवाए जाने का भी प्रबंध किया गया है।
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मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों की 28 सितंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को देखते हुए व्यवस्था जुटाई गई है। इस निर्णय के संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक अरविंद रंजन ने बताया कि आज 27 सितंबर को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खुलेंगे और काम करेंगे। 8 से 30 सितंबर के मध्य किसी भी बैंक के एटीएम से लेन-देन करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। वहीं कारोबार कॉरेस्पोंडेंट अपने-अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। बताया कि साथ ही इसके सभी बैंकों के एटीएम में पर्याप्त मात्रा में रुपये भरवाए जाने का भी प्रबंध किया गया है।
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